Un humaniste vient de nous quitter

Pour ma part, il était à la paléontologie ce que Hubert Reeves est à l’astrophysique... Un fureteur passionné des sols, un découvreur d’humains. Il s’appelait Yves Coppens. Il était paléoanthropologue.

À partir de l’étude de restes fossilisés, le professeur et humaniste français Yves Coppens s’intéressait particulièrement à l’évolution morphologique de « l’Homme » sur la ligne du temps sur terre. Il aura passé sa vie à remonter la trace de l’espèce humaine.

Une humanité africaine

C’est avec sa codécouverte de « Lucy » (la grand-mère de l’humanité) en 1974, dans une vallée d’Éthiopie, qu’il entra avec retentissement dans l’histoire d’Homo sapiens.

C’est à l’âge de 87 ans qu’il quitte aujourd’hui, en silence, notre monde chaotique. Un chaos généré notamment par ceux qui, en d’autres temps, par le biais de théories pseudo-scientifiques, avaient semé des préjugés, du mépris, de la haine et du racisme au cœur de l’humanité.

Son narratif scientifique révolutionnaire portant sur le sujet sensible qu’est l’origine d’Homo sapiens avait alors contribué à renvoyer les théories de la prétendue existence d’une diversité et d’une hiérarchie de races humaines à la poubelle.

Contrairement à la pensée dominante en d’autres temps, le professeur Coppens démontrera scientifiquement que l’ensemble de l’humanité possédait la même origine. On parlera alors de monogénisme.

Il affirmera que les 100 milliards d’êtres humains qu’a vus passer la terre depuis trois millions d’années, tout comme les 7,8 milliards d’aujourd’hui, sont tous de souche tropicale africaine.

Dit autrement, du nord au sud et de l’est à l’ouest sur la planète terre, tous les humains qui y ont vécu ou qui y vivent aujourd’hui sont tous d’origine africaine, peu importe la couleur de leur peau. Tous autant que nous sommes avons les mêmes ancêtres. Ils étaient noirs et africains.

Conséquemment, en ce qui concerne l’humanité, il n’existe pour le moment qu’une seule race humaine sur terre. C’est, disait le professeur Coppens, « la race Sapiens de l’espèce Sapiens du genre Homo ».

La couleur de la peau et le reste ne sont que question d’adaptation, dans le temps, dans différents environnements.

Un legs à partager

Ce sont des faits constatés avec la rigueur exigée par la science. Des faits certains et connus avec précision qui mettent à mal le polygénisme associé au racisme.

En effet, dire que les « races humaines » ont des origines différentes (le polygénisme) revenait parfois à légitimer ces différences pour justifier les discriminations.

Paradoxalement, ces vérités scientifiques demeurent relativement taboues...

C’est peut-être à cause des strates de l’histoire sensible héritées des générations précédentes, qui remontent au 15e siècle et qui ont notamment pavé le chemin de l’esclavage, de la colonisation...

Les temps des violences collectives se sont heureusement estompés au fil du temps. Mais il perdure cependant, ici et là, un racisme individuel dans des comportements de tous les jours...

Cela dit, les historiens retiendront que Yves Coppens fait partie de la courte liste de ceux qui, sur une base scientifique, tentèrent de réconcilier l’humanité avec elle-même.

Paix à son âme.