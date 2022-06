Un invité et bien des revirements

Après deux étés chamboulés par la pandémie, le théâtre estival reprend vie. Sans masque et sans distanciation. Au Petit-Champlain, le Théâtre du Dream Team propose la comédie française L’invité, qui a été jouée dans les grandes capitales du monde.

À l’affiche jusqu’au 6 août, la pièce de David Pharao raconte l’histoire d’Hubert, un homme dans la cinquantaine en recherche d’emploi depuis quelques années. En fin de processus d’entrevue, pour un poste de direction en Indonésie, un représentant de l’entreprise s’invite chez Hubert lors d’un repas pour confirmer qu’il aura le poste.

« Hubert et sa conjointe, Caroline, forment un couple pas tout à fait outillé pour recevoir des invités dans leur condo », raconte Marie-Hélène Lalande, qui signe la mise en scène.

Caroline, à la suite d’un dégât d’eau, demande l’aide d’Alexandre, le voisin d’en dessous, qui va proposer d’aider le couple pour cette réception.

« Un peu dans l’embarras, le couple va lui faire confiance aveuglément et essayer de mettre en pratique plusieurs de ses conseils. C’est là qu’il va se produire tout un revirement de situation », a-t-elle ajouté.

Des revirements

Personnifié par Emmanuel Bédard, Alexandre est un homme qui a eu une belle carrière dans les communications, qui a de l’assurance et qui croit être en mesure de régler tous les problèmes.

« C’est très naïf de penser, parce qu’on a avalé trois ou quatre notions sur le pays où on va aller travailler en douze heures, qu’on est un meilleur candidat », a fait remarquer le comédien.

L’invité est un clin d’œil aux interminables processus d’embauche.

« Il y a, dans la pièce, une volonté de dénoncer ça. Le public s’identifie au couple central de l’histoire qui représente un peu monsieur et madame Tout-le-Monde, qui veulent juste être bien et obtenir, sans plus de fla-fla, l’emploi qu’ils convoitent. Et il y a, à côté, les spécialistes de l’emploi qui vont prodiguer des conseils, qui amènent cette idée que l’image vaut mieux que ce qu’on est vraiment », a précisé Marie-Hélène Lalande.

« La pièce aborde l’importance de rester soi-même », a ajouté Emmanuel Bédard.

La présence de revirements, de situations plus inattendues, explique le duo, est la force de cette comédie de situation.

« On s’en va moins, contrairement à certaines pièces, où on pensait aller. Il arrive, parfois, que les pièces estivales soient vraiment bonnes, mais la fin est bof. Là, c’est ben l’fun et c’est brillant jusqu’à la fin », a fait savoir Emmanuel Bédard.

« Le public n’est pas pris pour un con, poursuit Marie-Hélène Lalande. C’est du théâtre en été, mais c’est du théâtre intelligent. Ce sont des comédies de situation jouées par des comédiens qui appartiennent aux saisons régulières et avec des équipes qui sont habituées à faire du théâtre. On ne s’en tient pas qu’à une ligne, un punch. »

Vincent Champoux, Jean-Michel Girouard et Valérie Laroche complètent la distribution de cette pièce adaptée en québécois.

L’invité est présenté du mardi au samedi jusqu’au 6 août au Théâtre Petit-Champlain.

Sur scène près de chez vous

Théâtre Beaumont-St-Michel

Une heure de tranquillité | 28 juin au 25 août

Un dentiste à l’aube de la retraite découvre, dans une vente de garage, un album de musique qu’il recherche depuis des années. Il a une seule envie, celle d’avoir une heure de tranquillité pour l’écouter. Une mission qui deviendra complexe avec l’arrivée de sa conjointe, son fils, un ouvrier, son meilleur ami et celle de sa femme. Avec Carl Béchard, Éric Cabana, Isabelle Drainville, Caroline Dardenne, Denis Marchand et Gabriel Simard.

Le curieux destin de Marcel | 25 août au 3 septembre

Marcel Lebœuf prendra possession des planches avec un spectacle solo, où il mélangera théâtre, conférence et improvisation.

theatrebeaumontstmichel.com

Nouveau Théâtre de l’Île

Sitcom | 5 juillet au 4 septembre

Audrey, une jeune comptable maladroite, doit remplacer une amie dans le besoin sur un plateau de tournage. Elle ne connaît rien en coiffure, en maquillage et en tournage. Est-ce que la jeune comptable réussira à garder toute sa tête malgré la pression, les intrigues et les gaffes ? Avec Laura Amar, Pierre-Yves Charbonneau, Éva Daigle, Mary-Lee Picknell, Simon Lepage et Nicolas Drolet.

nouveautheatredelile.com

La Roche à Veillon

J’ai mon voyage | Jusqu’au 3 septembre

Nathalie a convaincu son pantouflard de conjoint de partir en vacances. Il profitera de l’occasion pour inviter sa sœur et son beau-frère. Nous retrouvons ces deux couples mal assortis à la veille de leur départ pour le Nouveau-Brunswick. Nathalie, qui avait un voyage d’amoureux en tête, n’est pas au bout de ses peines. Avec Ariel Charest, Israël Gamache, Élie St-Cyr et Caroline Stephenson

rocheaveillon.com

Théâtre du Vieux-Bureau de poste de Lévis

El Dorado Snack-Bar | 7 juillet au 27 août

L’El Dorado Snack-Bar est au bord de la faillite. Ses clients défilent, colorés, bizarres et avares de leurs sous, certains y allant de leurs suggestions pour sauver la petite entreprise familiale. Cette drôle de famille réussira-t-elle à se sortir de ce pétrin ? Avec Margaux Auclair, Laurent Fecteau-Nadeau, Jérémie Michaud et Aude Seppey, finissants du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

Vieuxbureaudeposte.com