Un nouveau «lieu de détente par excellence» pour les Montréalais

Les Montréalais pourront désormais profiter du nouveau square Phillips, qui a fait l'objet d'un réaménagement complet. En plus de contribuer à créer un espace plus vert, les travaux ont permis d’augmenter la superficie de l’endroit de 35 %.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas caché son enthousiasme dans un communiqué de la Ville de Montréal.

«L'inauguration de cette nouvelle oasis urbaine arrive à point, alors que le centre-ville reprend toute sa vigueur après deux années difficiles, a-t-elle dit. Le tout nouveau square Phillips sera un lieu de détente par excellence pour les piétons, les résidents, les travailleurs et les touristes qui fréquentent ce lieu emblématique, où est né le développement économique et commercial de la rue Sainte-Catherine.»

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le réaménagement du square Phillips et de l'avenue Union fait partie d’un projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest. Le projet a permis de planter 35 arbres et d’augmenter de 75 % les places disponibles pour s’y asseoir.

Un parterre à sept jets d'eau a été aménagé. Les travaux ont aussi permis de restaurer les monuments d'Édouard VII et du Blue Bird.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le site devrait augmenter l’attrait de la métropole, selon la mairesse.

«L'aménagement du nouveau square Phillips permettra aussi d'y organiser divers événements culturels, augmentant ainsi l'attractivité de cet espace, a indiqué Valérie Plante. Le nouveau square Phillips contribue directement à notre objectif de faire du centre-ville de Montréal le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord.»

La prochaine phase du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et Peel, commencera l’an prochain.