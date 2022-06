Un véhicule ciblé par un incendie suspect à Montréal-Nord

Un véhicule a été dans la nuit de dimanche à lundi la cible d’un incendie suspect dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été avisé vers 22 h 50 du véhicule de type fourgonnette en flammes situé sur l’avenue Désy, non loin de la rue de Vendée. À l’arrivée des policiers, le brasier était déjà maîtrisé par le Service de sécurité incendie de Montréal.

Pascal Girard/AGENCE QMI

«Selon les premières informations, un suspect aurait été vu entrain de mettre le feu au véhicule, et de l’accélérant aurait été utilisé», a indiqué la porte-parole du SPVM, Caroline Chèvrefils. Aucun objet incendiaire n’a été retrouvé sur place et aucune arrestation n’a eu lieu.

Les enquêteurs se déplaceront sur place pour analyser la scène et tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes entourant cet incendie suspect.