Un village qui leur doit une fière chandelle

Dans un village de 3000 habitants, donner du travail à 65 familles, c’est donner de la vie.

Peggy Duquet en est consciente depuis l’enfance, alors que son père a toujours été fier de ramener des projets à St-Côme-Linière, en Beauce, pour faire vivre sa communauté.

Elle avait six ans quand il a fondé Métal Duquet, un fabricant de systèmes en acier inoxydable pour les services alimentaires commerciaux et institutionnels. Avec son père, elle a peint la première enseigne de l’entreprise en 1986.

Peggy a beaucoup pensé à lui en faisant l’acquisition récemment de l’Atelier du chef, distributeur d’équipements et d’articles de restaurants. Son but, c’est la pérennité de l’entreprise et avec l’Atelier, elle gagne en solidité parce qu’elle intègre fabrication et distribution, du four à la table. Les entreprises regroupées cumulent 40 M$ de chiffre d’affaires et 100 employés.

« Mon père serait pas mal fier. Lors de la première signature chez le notaire, je pensais à lui. J’étais entourée des mêmes professionnels qui avaient été autour de lui avant », raconte celle qui aurait aimé vivre le moment avec l’homme qui lui a donné la confiance de diriger.

Décès du fondateur

Jean-Marie Duquet est décédé subitement en décembre 2018. Il a laissé un grand trou dans le cœur de ses enfants Peggy et Johnny, qui étaient déjà installés à la relève de Métal Duquet, mais qui perdaient un mentor en plus d’un parent. Ce que Peggy ne mesurait pas complètement, c’est la force de la solidarité qu’il avait bâtie.

Photo courtoisie

« Quand j’ai fait l’annonce de son décès à l’équipe, il y a eu 50 gars qui sont venus me prendre dans leurs bras. Et au salon funéraire, toute l’équipe s’est présentée avec sur leurs vêtements notre logo déposé dans un cœur. »

L’émotion monte quand Peggy se remémore ce moment. Elle n’oubliera jamais. Car cette équipe a aussi pris le relais quand, fragilisée par le deuil, elle a eu besoin de se reposer.

« C’est un bel exemple de ce que les affaires peuvent se faire avec le cœur. T’as le droit de le dire quand ça ne va pas », considère la dirigeante.

Vous comprenez en lisant ça que Métal Duquet, c’est précieux pour Peggy et son frère. Parce que c’est comme une famille. Alors, agir pour la continuité, ça compte énormément pour eux. Et encore plus depuis qu’ils ont compris le soulagement des employés de l’Atelier du Chef, quand la transaction a été annoncée.

Ce sont des entrepreneurs du Québec qui continuent avec eux, alors qu’ils étaient certains de passer à des intérêts ontariens, voire américains.

Les Duquet ont bien l’intention de s’occuper de la nouvelle équipe de Québec avec les mêmes valeurs que celle de la Beauce. Ils vont agir en « bon père de famille », comme Jean-Marie le leur a enseigné.

Ce qui passionne Peggy, c’est de voir les soudeurs et les polisseurs créer un four ou un comptoir à partir d’un morceau de métal plat, puis laisser une marque sur les grands chantiers.

Des travailleurs héros

Les gens qui travaillent de leurs mains sont ses héros, ceux qu’elle veut faire briller. Jeune femme dans un monde d’hommes quand elle allait négocier, on l’a fait sentir petite, parfois. Elle, elle veut que les gens se sentent grands.

Quoi qu’ils fassent. Parce que le travail de chacun compte pour arriver aux résultats. Et parce qu’un travailleur, c’est d’abord un humain et c’est le cœur de l’entreprise fondée par son père.

MÉTAL DUQUET

Année de fondation : 1986

1986 Fondateur : Jean-Marie Duquet

Jean-Marie Duquet Lieu du siège social : St-Côme-Linière

St-Côme-Linière Secteur d’activité : Manufacturier

Manufacturier Nombre d’employés : 100

PROFIL DE PEGGY DUQUET