Une page d’histoire en voie d’être écrite

Patinage de vitesse Canada (PVC) a confirmé, lundi, que l’organisme présentera les nationaux de longue piste et de courte piste au même endroit pour la première fois de son histoire.

L’Anneau de glace de Québec sera l’hôte des deux nationaux du 13 au 16 octobre comme on l’écrivait la semaine dernière. Directeur général de la Fédération québécoise de patinage de vitesse, Robert Dubreuil est très heureux de la tournure des événements.

« Après les déboires des Essais olympiques pendant la période des Fêtes l’an dernier qui avaient été annulés en raison de la COVID-19, je suis très content qu’on nous renvoie la balle, a-t-il illustré. C’est une belle marque de confiance de la part de PVC et il s’agira d’une bonne pratique en prévision du championnat des Quatre Continents (longue piste) qui aura lieu du 2 au 4 décembre et qui sera la première compétition internationale disputée à Québec depuis 1992 alors qu’on avait accueilli une Coupe du monde de longue piste sur 1500 m et 5000 m. »

L’élite mondiale

Les meilleurs patineurs seront à Québec en vue de gagner une place sur les équipes qui prendront part aux Coupes du monde de l’automne.

« En plus des jeunes loups qui voudront se faire un nom, les olympiens seront tous présents sauf Charles Hamelin qui a pris sa retraite, a souligné Dubreuil. Les gens de Québec n’ont pas vu un haut niveau de patinage depuis une éternité. »

Dubreuil aime la tendance qui se dessine dans les hautes sphères du patinage de vitesse.

« Il y a un désir de rapprochement entre les deux disciplines et ça peut donner de bons résultats, a-t-il indiqué. Parce que nous avons une seule infrastructure de longue piste au Québec, notre base de patineurs provient du courte piste parce que les jeunes veulent aller vite quand ils débutent. En vieillissant, les ados choisissent une discipline en fonction de leur profil. Il est important de ne pas se spécialiser trop vite et c’est pourquoi nous avons créé un programme hybride. »

Dubreuil aime le partenariat qui se dessine entre les deux Centres nationaux à Calgary et Québec sans oublier Montréal, qui est la maison de l’équipe nationale de courte piste.

« Même si la majorité des patineurs longue piste sont à Calgary, PVC comprend qu’il faut développer les deux Centres. Ce n’est pas automatique qu’ils vont revenir à Québec l’an prochain, mais ça démontre où nous sommes rendus. Montréal et Calgary seront de retour. »

L’Anneau de glace accueillera également la Coupe Canada 2, du 5 au 8 janvier, qui servira de sélection pour le Championnat mondial ainsi que le Canadien junior les 7 et 8 janvier.