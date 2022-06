3e lien: il faut une étude comparative

Pour juger de la pertinence d’un troisième lien, il faut bien plus qu’une étude comme celle commandée par la Ville de Lévis, laquelle se limite à déterminer des « impacts positifs économiques, sociaux et environnementaux ».

Selon les règles en vigueur pour tous les projets majeurs d’infrastructures publiques comme le troisième lien, édictées en 2016 par le Secrétariat du Conseil du trésor, le gouvernement doit déposer un dossier d’opportunité.

C’est ce dossier étoffé qui permet de démontrer la pertinence du projet et de recommander la meilleure option à long terme pour répondre au besoin exprimé.

Il doit en effet comporter neuf éléments essentiels, dont l’étude du besoin, ainsi que la démonstration que seule une solution d’infrastructure publique peut y répondre.

Le choix et la justification de la meilleure option à long terme doivent être présentés. Une répartition annuelle des investissements nécessaires pour réaliser l’option recommandée doit être établie.

Beaucoup plus sérieux

Jusqu’à maintenant, aucun de ces éléments n’a été démontré, même si le ministre des Transports a présenté une nouvelle mouture du projet ce printemps.

Il s’agit là d’obligations beaucoup plus sérieuses que les résultats de cette étude commandée par Lévis, qui conclut à une augmentation annuelle de plus de 630 millions du PIB à Lévis et à Québec.

L’étude de WSP annonce d’emblée son biais dans sa présentation, en ce qu’elle vise à établir « les impacts positifs » d’un projet qui a suscité « plusieurs critiques et des débats sur les effets négatifs qu’il pourrait créer ».

Puis elle s’est attiré des critiques d’experts, dont le professeur Jean-Philippe Meloche, de l’Université de Montréal, qui en entrevue à Radio-Canada l’a jugée peu crédible ou non pertinente.

Pour Jean Dubé, de l’Université Laval, elle démontre aussi l’absence de rentabilité du projet.

Études comparatives

Tous réclament des études comparatives. C’est aussi le souhait de la Coalition non au troisième lien, qui demande une étude d’opportunité, tout comme le maire de Québec.

« Ça va être quoi ce projet-là ? Sur quoi il s’appuie ? Quels sont ses fondements ? Quelles sont les études ? » s’était interrogé le maire Bruno Marchand en marge d’un conseil municipal, le mois dernier.

Ces questions résument bien l’essentiel. Le flou demeure entier.