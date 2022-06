LAUZON née PILON, Claire



1932 - 2022À St-Jérôme, le 18 juin 2022, est décédée Mme Claire Pilon à l'âge de 90 ans, épouse de feu Osias Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne Lauzon, Sylvie Lauzon (Gilles Ouimet), feu Mario Lauzon (Josée Lacoste), ses petits-enfants Marilyne, Marie-Pier (Kevin Hoskins), Jonathan et Marc-André (Jessyca Oliveira), sept arrière-petits-enfants, ses soeurs Muguette et Marthe, son frère Richard, sa belle-soeur, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet 2022 de 10 h à 13 h à la résidence funéraire :676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC, J7Z 4M5