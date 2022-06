SCRAIRE, Robert



De Terrebonne, le 22 juin 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Robert Scraire, époux de madame Andréa Mallette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne et Steven (Chantal), son petit-fils Nicolas, sa soeur Juliette (feu Rodolphe Cardinal), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 30 juin de 13h à 16h au:Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.