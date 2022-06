Avortement: voici les entreprises américaines qui couvrent les frais de leurs employées

Depuis le renversement du jugement Roe contre Wade par la Cour suprême des États-Unis vendredi, de nombreuses entreprises américaines ont annoncé qu’elles couvriront les frais médicaux pour leurs employées ayant recours à un avortement. Voici une liste des compagnies qui se sont prononcées sur l’annulation de ce droit.

Des millions d’Américaines pourraient devoir se déplacer dans des États où l’avortement n’est pas interdit, et les frais qu’elles engageront pour ce faire pourraient leur être remboursés grâce à l’assurance collective offerte par leur employeur, à laquelle des formules de «soins de santé critiques» ont été ajoutées.

Techno

Amazon

Apple

Meta

Yelp

Microsoft

Netflix

Uber

DoorDash

Lyft

Bumble

Match

HP

Buzzfeed

Reddit

Airbnb

Grandes marques

Gucci

Nike

Levi Strauss & CO

Tesla

Starbucks

Macy’s

Walt Disney

Kroger

United Talent Agency

H&M

Finance

JPMorgan Chase

PayPal

Citigroup

Goldman Sachs

MasterCard

Bank of America

Deutsche Bank

American Express

Block

Bank of Nova Scotia

Sun Life

Manulife

Sources: Reuters, New York Times, The Guardian, CNN

Plusieurs entreprises sont néanmoins demeurées silencieuses sur l’annulation du droit à l’avortement, dont McDonald’s, PepsiCo, Coca-Cola, General Motors et Walmart – le plus grand employeur au pays –, rapporte le quotidien britannique The Guardian.

Ce n’est pas la première fois que des entreprises font des annonces du genre sur l’avortement. Dès septembre, lorsque le Texas a banni la plupart des avortements, plusieurs entreprises avaient déjà indiqué leur intention de rembourser les frais médicaux liés à la procédure de leurs employées. D’autres avaient aussi fait connaître leur engagement lorsque le brouillon du jugement de la Cour suprême avait été dévoilé à la presse, en mai dernier.

