GOUIN, Jeannine, s.s.a.



Soeur M. Lucie-des-Saints-Anges





À La Maison d'Esther, Lachine, le 23 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée soeur Jeannine Gouin, s.s.a. Originaire de Saint-Zénon, elle était la fille de feu Eugène Gouin et de feu Antoinette Champagne.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Rachel s.s.a. et de nombreux neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à la chapelle de La Maison d'Esther, au 747 Avenue Esther-Blondin, Lachine, le mercredi 29 juin 2022 à 13 h 30. La famille sera accueillie à partir de 12 h 30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.