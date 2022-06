BELLEVILLE GAGNON, Claire



À Terrebonne, le mercredi 25 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Claire Gagnon Belleville, épouse de feu Jean-Marc Belleville.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (Sylvain), Manon (Richard) et Éric (Hélène), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet 2022, de 12h à 14h30, aux:850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC J7K 2L7Une cérémonie en son honneur aura lieu le jour même, à 14h30, dans le salon immédiat.Nous tenons à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Pierre Le Gardeur pour leur dévouement et leur tendresse envers notre maman.