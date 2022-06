C’est ça la vie après tout !

Je suis une grand-maman de 75 ans avec deux enfants qui sont en couple et qui m’ont donné six petits-enfants. J’avais envie de vous raconter mon histoire pour que les grands-parents qui vous lisent cessent d’hésiter à se donner le maximum de chances d’être heureux avant de quitter la terre.

En 2015, mon mari avait décidé de casser maison. On habitait alors dans un milieu rural et il en avait assez d’avoir à s’occuper du jardin et de la maison. II désirait s’asseoir dans sa berceuse, les deux pieds bien allongés et posés sur la bavette du poêle, pour se reposer.

À cette époque, notre aîné nous avait proposé de prendre un des logements du quadruplex qu’il possède en ville. Mon mari ne voulait pas en entendre parler sous prétexte qu’après avoir pris soin des enfants toute notre vie, ce serait bon de se reposer et de ne les voir que quand ça faisait notre affaire.

Ce qui fait que j’ai opté, bien malgré moi d’ailleurs, pour sa proposition. Et on est allés s’installer dans une maison de retraite pas trop loin de là où on habitait. Avec pour conséquence que nos enfants et petits-enfants ne venaient pas trop souvent nous voir, vu qu’ils sont occupés en masse chacun de leur côté.

Un an avant l’arrivée de la pandémie, mon mari s’est éteint, à la suite d’un grave accident cardiaque qui ne s’était jamais annoncé. Ce fut un choc pour tout le monde, particulièrement pour moi, qui espérais finir mes jours tranquillement auprès de l’homme de ma vie.

Mon fils est revenu à la charge pour me demander de prendre le logement jadis proposé à mon mari. Ne m’imaginant pas toute seule dans mon studio avec vue sur la route du village, j’ai plongé et je suis partie vivre en ville, un étage plus haut que mon fils et ses enfants, et à deux rues de ma fille et des siens.

Eh bien, Louise, malgré les deux ans de pandémie et tout ce que ça a bouleversé dans notre quotidien, je n’ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je crois. Pourquoi mon mari s’est-il refusé un tel bonheur avant de quitter la terre ? Je me le demande encore, puisque même toute seule, je suis capable de voir à moi-même, tout en aidant mes proches quand ils ont besoin de moi en dépannage.

Mamie qui nage dans la félicité

Malgré la peine de la perte de votre compagnon, concentrez-vous à remercier la vie de vous avoir offert l’opportunité de vivre ça. Et surtout, d’avoir eu l’instinct d’accepter la proposition de votre fils. Les humains sont différents les uns des autres. Et votre mari, peut-être à cause de l’épuisement d’un cœur qui lui donnait des signes de fatigue, ne ressentait plus cet élan.