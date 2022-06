Dressons-nous devant les anti-avortement

Trump n’aura été président des États-Unis que durant quatre (longues) années. Malgré cela, les décisions que la Cour suprême américaine prend sont signées en filigrane par lui.

Il aura eu l’occasion, durant son mandat, de nommer trois juges, contrairement à deux pour Obama, une seule nomination pour Bush et une seule pour Clinton. Et le choix que Trump a fait est celui du conservatisme. Avec Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, la Cour suprême américaine a changé de visage, de tendance, et les gains progressistes sont devenus, tout d’un coup, menacés, et ce, même lorsqu’un président démocrate occupe le Bureau ovale.

L'invalidation du précédent Roe contre Wade est majeure. Au-delà du changement de cap de la Cour suprême américaine, il s’agit d’un rappel on ne peut plus clair que les droits des femmes ne seront tout simplement plus protégés et qu’il n’existera jamais de filet de sécurité pour ceux qui souhaitent y porter atteinte: tant les pouvoirs exécutifs, législatifs que juridiques peuvent servir de machine à faire reculer les droits des femmes.

C’est donc réellement une lutte individuelle que chacune (et chacun également) doit mener pour que les luttes menées par nos mères et nos grands-mères ne s’effritent pas. L’exemple américain devrait nous démontrer que nous ne pouvons nous permettre de baisser la garde en ce qui concerne nos droits, qu’on ne peut faire confiance à ceux qui sont censés les protéger et qu’on ne peut compter que sur nous-mêmes, notre vote, nos choix et nos actions comme électrices et électeurs.

Le mouvement anti-avortement existe bel et bien au Canada et au Québec. Ce mouvement est organisé, mobilisé et influent dans les cercles politiques. Ils ont des sympathisants, notamment des députés siégeant à la Chambre des communes, pour faire avancer leurs idées. Dites-vous que, chaque fois que vous restez chez vous, trop fainéant pour aller voter, il y a le vote et l’influence d’un anti-avortement que vous avez renforcé. Parce que c’est au scrutin que nos droits se décident.