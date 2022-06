Félix Auger-Aliassime éliminé dès le premier tour à Wimbledon

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été éliminé dès son premier match au tournoi de tennis de Wimbledon, mardi, à Londres.

Auger-Aliassime a été surpris par l’Américain Maxime Cressy, 45e raquette mondiale, en quatre manches de 6-7 (5), 6-4, 7-6 (9) et 7-6 (5).

Occupant le neuvième rang au classement de l’ATP, Auger-Aliassime, 21 ans, était pourtant la sixième tête de série de la prestigieuse compétition sur gazon.

Il faut dire que Cressy traverse une heureuse séquence en Angleterre, lui qui avait atteint la finale du tournoi d’Eastbourne, le week-end dernier.

La perte du troisième set, au terme d’un long bris d’égalité, a notamment fait mal au Québécois. Auger-Aliassime a également perdu la quatrième manche de la même façon.

Bianca Andreescu absolument intraitable

La Canadienne Bianca Andreescu a réussi brillamment sa rentrée au tournoi de tennis de Wimbledon, l’emportant 6-1 et 6-3 contre l’Américaine Emina Bektas, mardi.

La gagnante a été sans pitié pour la 85e joueuse mondiale, qu’elle a vaincue en seulement 55 minutes.

Détentrice du 56e échelon du classement de la WTA, Andreescu a remporté 91 % des points disputés sur son premier service et n’a affronté qu’une balle de bris. Pendant ce temps, sa rivale a concédé le bris cinq fois en 10 occasions. Preuve de sa domination, elle a eu le dessus 28 à 11 pour le total de coups gagnants.

Au tour suivant, l’Ontarienne affrontera la Kazakhe Elena Rybakina, qui occupe le 65e rang en simple.

Shapovalov l’emporte

Chez les hommes, l’Ontarien Denis Shapovalov, 16e raquette mondiale, a eu davantage de succès que Félix Auger-Aliassime, qui a été éliminé au premier tour à Wimbledon.

Shapovalov a néanmoins éprouvé quelques difficultés avant de se défaire du Français Arthur Rinderknech, 62e au monde, en cinq manches de 6-1, 6-7 (6), 6-7 (4), 6-4 et 6-1. En étant un peu plus opportuniste, le Canadien aurait effectivement eu la tâche plus facile, lui qui a, somme toute, remporté 30 points contre 20 dans ce match. Il a surtout dominé les premier et cinquième sets.

Au deuxième tour, Shapovalov sera confronté à l’Américain Brandon Nakashima, détenteur du 56e rang au classement de l’ATP.