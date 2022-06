L’absence de Ruidiaz ne change pas les plans des Sounders

Autant le CF Montréal que les Sounders de Seattle devraient être privés de leur meilleur marqueur respectif lorsque les deux équipes s’affronteront sur la pelouse du Lumen Field, mercredi.

Tout comme l’organisation de la Belle Province, qui doit se débrouiller sans Djordje Mihailovic – et ses sept buts en 14 matchs –, l’organisation du Nord-Ouest américain doit composer avec l’absence de Raul Ruidiaz, qui compte cinq buts en huit matchs, blessé à la cuisse dans un gain de 4 à 0 des siens contre les Whitecaps de Vancouver, le 14 juin.

Toutefois, les Sounders n’ont pas modifié leur plan de match après cette blessure, eux qui ont simplement comblé l’absence de leur vedette en donnant plus de minutes à Fredy Montero et Will Bruin, comme attaquant de pointe.

«J’ai totalement confiance en Fredy et Will, avait même mentionné l’entraîneur Brian Schmetzer, lui dont les propos ont été repris par le Seattle Times, mardi dernier. Nous les interchangerons, en fonction des tactiques utilisées, ces deux gars-là auront de bonnes séquences et nous nous en sortirons.»

Schmetzer ne mentait pas puisque depuis la blessure au Péruvien, les Sounders ont disputé un match nul de 1 à 1 au Los Angeles FC, en plus de vaincre le Sporting de Kansas City 3 à 0. Montero a commencé le premier match, tandis que Bruin a eu ce privilège au second. C’est toutefois ce dernier qui a eu le plus de succès, en touchant la cible dans le second duel.

De plus, toute la tâche offensive ne revient pas seulement à Bruin et Montero, puisqu’ils peuvent compter sur la présence de deux ailiers dynamiques en Cristian Roldan et Jordan Morris, ainsi qu’un milieu offensif parmi l’élite de la Major League Soccer en Nicolas Lodeiro.

«C’est l’équipe avec le plus de profondeur dont j’ai eu la chance de faire partie, avait indiqué Morris. Évidemment, [Ruidiaz] nous apporte beaucoup de buts, mais nous avons plusieurs joueurs qui peuvent le remplacer et faire de l’excellent travail. La profondeur au sein de cette équipe est assez spéciale.»

Le CF Montréal ne devrait donc pas avoir à surveiller Ruidiaz, mais les autres cannons offensifs des Sounders seront tout autant dangereux et devront être surveillés aussi.