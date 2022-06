Le secret du succès des Yankees

Si les Yankees de New York présentent le meilleur dossier du baseball majeur, c’est notamment en raison de leur persévérance et de leur capacité à se ressaisir rapidement durant un match.

Comme ils l’ont montré encore une fois lundi soir, dans un triomphe de 9 à 5 aux dépens des Athletics d’Oakland, les Bombardiers du Bronx ont comblé un retard pour l’emporter.

D’ailleurs, ils dominent les grandes ligues avec 23 remontées victorieuses cette saison et s’ils poursuivent sur cette voie, ils n’auront aucune difficulté à terminer au sommet de la section Est de la Ligue américaine. Avec une fiche de 53-20 (avant mardi) et une priorité d’une douzaine de parties environ, ils demeurent bien en contrôle de la situation.

«Nous avons réussi de plusieurs façons différentes cette année, a commenté le vétéran Josh Donaldson au site MLB.com à propos des poussées offensives décisives des Yankees. Nous allons tout prendre, peu importe la manière. Je pense que notre formation est très diversifiée quant aux moyens d’inscrire des points et c’est toujours un avantage.»

«On croit en notre groupe et on pense avoir la capacité de marquer des points, a-t-il insisté. Notre enclos des releveurs effectue un excellent travail pour nous garder dans le match, ce qui nous donne l’habileté d’accomplir cela offensivement; on n’accorde pas des points d’assurance. Une fois que cet enjeu est réglé, nous pouvons répliquer avec de nombreux points au tableau indicateur.»

Les canons tonnent

Au plan collectif, les hommes du gérant Aaron Boone se démarquent dans plusieurs catégories en attaque. Ils sont premiers de tout le baseball majeur avec 123 circuits et 376 points comptés, ainsi que 285 buts sur balles. Individuellement, certains offrent le rendement attendu, particulièrement Aaron Judge. Le cogneur a réussi 28 longues balles jusqu’ici, le plus haut total des majeures. Ses coéquipiers Anthony Rizzo et Giancarlo Stanton en ont réalisé respectivement 19 et 18.

Mais au-delà des statistiques, c’est le désir de vaincre qui fait foi de tout aux dires de Rizzo, invité à expliquer les succès des siens par le quotidien «New York Post».

«Nous bataillons à chaque soir. Je crois que nous savons cela quand nous sommes dans l’abri des joueurs et c’est bon, a-t-il dit. Peu importe le tir envoyé en notre direction, on répond très bien à tout cela.»