Le tournage de la dernière saison de la comédie «Les mecs» bat son plein

Le tournage de la troisième et dernière saison de la comédie «Les mecs» bat son plein dans la région de Montréal et on a appris mardi que les 30 épisodes – ainsi que les droits du format – ont été acquis par le géant européen Mediawan Rights en vue de les faire rayonner à l’international.

Les nouvelles intrigues mettent un terme à l’aventure pour l’auteur Jacques Davidts («Les Parent») et ramènent les quatre quinquagénaires qui, à la suite de plusieurs mésaventures, cohabitent maintenant tous chez Christian (Christian Bégin).

On imagine déjà les crises de ce dernier, qui va s’en remettre aux antidépresseurs après avoir accepté d’héberger simultanément Étienne (Yanic Truesdale), Martin (Normand Daneau) et Simon (Alexis Martin). Étienne n’a plus de nid après être revenu plus vite que prévu à Montréal, alors que le nouvel appartement de Martin et Simon passe au feu en ouverture de saison, «forçant» Christian à les accueillir – encore une fois – dans sa demeure. On se retrouve donc dans «La galère», mais avec des hommes bordéliques.

Voilà un terreau comique fertile pour Jacques Davidts. «Christian n’est plus capable et les gars lui tombent royalement sur les nerfs, mais il ne voulait pas les laisser dans la rue. Ça permet d’avoir beaucoup de situations avec les quatre ensemble», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI.

Bien que la romancière et professeure Martine Delvaux, qui a écrit l’essai «Le boys club», ait critiqué la série alors qu’elle était encore en écriture, Jacques Davidts ne lui en tient pas rigueur, trois ans plus tard. «Elle a fait un procès d’intention à une série qui n’existait même pas encore. Elle peut critiquer, c’est tout à fait correct, mais peut-on attendre de voir la série? Ça n’a pas changé ma façon d’écrire. Je n’ai rien à prouver, j’écris une comédie, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Je ne fais pas de la comédie à messages.»

Des quinquagénaires décalés

Jacques Davidts, qui écrit «Les mecs» en collaboration avec Maxime Caron, dit que les gars appartiennent en quelque sorte à un monde révolu.

«Je trouvais ça drôle de faire parler ces gars-là, dans la société dans laquelle on se trouve, avec les relations hommes femmes chambardées, les nouvelles affirmations féministes. Ces gars-là ne sont pas des "mononcles", mais ils composent avec la société en employant leurs vieux réflexes. Je trouve que ce "clash" est drôle et que ça fait des personnages savoureux.»

«Christian, Étienne, Martin et Simon représentent beaucoup d’hommes de ma génération pour qui des choses qui allaient de soi ne vont plus de soi. Tout ce qui leur arrive est grossi parce que ça reste une comédie franche, plus qu’une comédie dramatique.»

Pour clore «Les mecs», la plupart des personnages sont de retour, y compris l’infirmière avec qui Christian a eu maille à partir plus d’une fois. Christian et Natalie (Julie Ménard) vont-ils tomber en amour? C’est à suivre. Et Marc Fournier, qui jouait le sergent-détective Yves Jacob dans «District 31», va encore une fois jouer un policier. «Autant les gars se ramassaient souvent à l’hôpital dans les premières saisons, autant ils se ramassent souvent au poste de police pour toutes sortes de raisons cette saison-ci», a confié Jacques Davidts qui est aussi producteur des «Mecs».

Après la fin du tournage, prévu le 18 juillet, il compte profiter de l’été avant de développer un nouveau projet. Il a «quatre-cinq» idées en tête, mais se donne quelques mois encore pour choisir laquelle il va coucher sur papier. «Je ne suis pas pressé et j’ai le goût de prendre mon été tranquille.»

La troisième et dernière saison de la comédie «Les mecs» sera disponible dès l’automne prochain sur ICI TOU.TV EXTRA et sur ICI Télé à l’hiver 2023. Elle est réalisée par Ricargo Trogi et produite par A Média.