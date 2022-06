Le tout pour le tout afin de voir son fils grandir

Une jeune mère de 31 ans atteinte d’un cancer du sein agressif et à qui on ne donne plus qu’un an à vivre se tourne vers des traitements expérimentaux d’un hôpital montréalais dans l’espoir de vaincre la maladie et voir sa famille grandir.

« Ce n’est pas vrai que mon fils va perdre sa maman à 13 ans, insiste Myriam Dubuc, dont le conjoint a aussi deux enfants. Je ne crois pas que ça va se terminer comme ça. »

La résidente de Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal, a appris le mois dernier que son cancer du sein était de type triple négatif de stade 4, soit la forme la plus agressive.

De surcroît, il s’est propagé au-dessus d’une clavicule.

La maladie est devenue ainsi incurable, ont tranché ses médecins. Un vrai « coup de pelle » pour Mme Dubuc.

« J’ai dû apprendre le 27 avril que j’avais un cancer à ma famille, mes amis, mes collègues. Mais le 16 mai, j’ai dû leur dire que j’avais un an à vivre, relate-t-elle. C’est deux fois à dire à mon fils que j’ai un cancer du sein et que finalement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. »

Photo courtoisie

Objectif guérison

Outre de voyager à l’étranger pour se faire soigner, une option était offerte à la mère de famille : intégrer le protocole de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

« Les traitements normaux me donnent un an. Je ne veux pas un an, je vise une guérison », lance sans détour Mme Dubuc, qui portait fièrement lors de sa rencontre avec Le Journal un chandail bleu où l’on peut lire « F*ck cancer ».

Les traitements expérimentaux du CUSM incluent de la chimiothérapie et de l’immunothérapie par intraveineuse, une fois aux trois semaines, pour une période indéterminée.

« Les nouveaux médicaments avec la chimiothérapie permettent de mieux cibler les cellules cancéreuses et d’épargner les cellules [en santé] », indique l’oncologue et investigateur principal de l’essai clinique, le Dr Jamil Asselah.

Déjà, après une séance, le traitement a livré des résultats encourageants chez Myriam Dubuc.

La majorité de ses masses ne sont plus « palpables » sur sa peau et elle est même toujours en mesure de s’entraîner en gymnase.

« On a déjà quelques données qui nous donnent de grands espoirs. Et c’est vrai que de voir de jeunes patientes comme ça pouvant avoir une vie quasi normale tout en ayant leurs traitements, c’est quelque chose de beau », souligne le Dr Asselah.

Photo courtoisie

Vivre à fond

Bien qu’elle soit débordante d’optimisme, Myriam Dubuc veut profiter à fond de la prochaine année.

« On est en train de préparer la fête de mon fils au mois de juillet [...] Je veux la faire comme si c’était la dernière », illustre-t-elle.

La trentenaire a également congelé ses ovules pour entretenir la possibilité d’avoir des enfants après avoir battu le cancer... mais aussi pour les laisser à sa sœur de 14 ans, si elle ne parvient pas à s’en sortir.

« Je trouvais qu’on m’enlevait beaucoup de choses. On m’enlevait peut-être beaucoup de temps, mes seins, mes cheveux, énumère Mme Dubuc. Et c’était en plus un deuil de me dire que je n’aurai plus jamais de bébé. »

Une campagne visant à soutenir financièrement Myriam Dubuc est en cours. Il est possible de contribuer ici : https://www.gofundme.com/f/du-support-pour-myriam

LE CANCER DU SEIN EN CHIFFRES

25 % des femmes atteintes d’un cancer souffrent d’un cancer du sein.

28 600 Canadiennes recevront un diagnostic de cancer du sein en 2022. La plupart des diagnostics concernent des femmes de 50 ans et plus.

Le taux de survie nette se situe à 88 % après 5 ans.

Source : Société canadienne du cancer, Agence de la santé publique du Canada et Fondation cancer du sein du Québec​​