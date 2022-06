Le «troisième Sedin» est très fier de leur intronisation

Pendant sept saisons, les jumeaux Sedin sont devenus des triplés. C’est avec Alex Burrows à leurs côtés que Daniel et Henrik ont connu la plupart de leurs meilleures saisons dans la Ligue nationale. Aujourd’hui entraîneur adjoint chez le Canadien, le Québécois estime que l’intronisation des deux Suédois au Temple de la renommée est « tellement méritée ».

Burrows étudiait depuis quatre ans le jeu des frères Sedin lorsqu’un soir de février 2009, alors que les Canucks de Vancouver tiraient de l’arrière 3 à 2 face aux Blues de St. Louis, l’entraîneur-chef Alain Vigneault a décidé de le jumeler aux deux prolifiques pointeurs pour la troisième période.

« J’ai d’abord cru à une erreur, s’est moqué Burrows, mardi, en entrevue avec Le Journal. Mais j’ai marqué et on a gagné, alors ce trio est né. »

Jusque-là, l’attaquant au style hargneux était un habitué de la troisième unité. Mais à l’entraînement et durant les matchs, il prenait plaisir à étudier le jeu des jumeaux, qui étaient déjà des vedettes établies.

Ils prenaient le blâme

Ils étaient « deux joueurs exceptionnels », souligne le natif de Pincourt, en Montérégie, qui est encore aujourd’hui en contact avec les Sedin.

« Aussi, pour des athlètes avec autant de talent, ils n’ont jamais eu un gros ego, ajoute-t-il. Ils ont toujours été là pour me supporter, m’encourager. Ils n’avaient pas non plus peur de prendre le blâme sur eux. »

Car en apparence, tout séparait les Sedin de Burrows, un joueur jamais repêché dans la LNH et qui a fait ses classes dans la ECHL.

Daniel a été sélectionné deuxième de l’encan 1999 par les Canucks. Henrik a été appelé un rang plus tard. Ils allaient terminer leur carrière avec plus de 1000 points chacun.

Le Québécois, lui, a amassé 409 points en 913 rencontres avec les Canucks et les Sénateurs d’Ottawa.

Devant le filet

Il savait comment compléter leur duo pourtant tissé si serré.

« J’ai commencé à jouer avec eux au bon moment, pointe Burrows. Les trois ou quatre premières années de ma carrière, ça n’aurait pas fonctionné. J’aurais été souvent dans leurs jambes. »

« Après les avoir vus jouer avec plusieurs joueurs pendant les premières années, poursuit-il, j’ai vu comme ils créaient leur offensive. [...] J’ai su où je pourrais cadrer : il fallait leur donner la rondelle le plus souvent possible et me placer devant le filet, avec ma palette sur la glace ! »

La stratégie a fonctionné. Avec Burrows à ses côtés, Henrik a connu une saison de 112 points. Daniel, une de 41 buts. Et, bien sûr, c’est aux côtés des jumeaux que le Québécois a connu les meilleures saisons offensives de sa carrière.

Salutations en suédois

Quatre ans après la retraite des Sedin, Burrows a encore en tête leurs « jeux tic-tac-toe ». Il se souvient également de leur dernier match. Il était demeuré éveillé tard pour l’écouter.

Il se rappelle aussi que les frères lui avaient appris quelques mots en suédois.

« La plupart, ce n’est pas le genre de choses que je peux répéter, rigole-t-il. Mais ils m’avaient aussi appris la base, “salut, comment ça va ?” et chaque matin, on se saluait comme ça. »

Luongo, le compétiteur absolu

Photo d'archives

En Roberto Luongo, Alex Burrows verra un autre de ses coéquipiers de longue date chez les Canucks de Vancouver faire son entrée parmi les immortels, en novembre, à Toronto.

Un fait d’armes qui le rend particulièrement heureux, puisque l’intronisation de son ancien gardien signifie qu’un autre Québécois est admis au Panthéon.

Pour l’entraîneur adjoint du Canadien, qui a joué avec le Montréalais de 2006 à 2014, Luongo représente « le compétiteur absolu ».

« Il détestait perdre et voulait toujours trouver le moyen de gagner, pointe Burrows. Sur glace, bien sûr, mais aussi dans tout ce qu’on faisait, que ce soit quand on jouait aux cartes, au ping-pong, dans les pool de football... Tu étais mieux d’être prêt, parce que Roberto avait toujours envie de te battre. »

Il voulait la coupe

Burrows ajoute qu’au-delà de son esprit compétitif, c’est la volonté d’évoluer de Luongo qui lui a permis de devenir le quatrième gardien le plus victorieux de l’histoire de la Ligue nationale (avec 489 gains).

« Il cherchait continuellement à s’améliorer. Quand il est arrivé à Vancouver, moi j’étais un jeune joueur, mais lui était déjà une vedette établie, et il voulait tellement gagner une coupe Stanley pour les Canucks », explique l’ancien attaquant.

Comme Strombone

« Lou » était aussi doté d’un sens de l’humour « unique », qui ressemble aux publications qu’il fait par l’entremise de son compte Twitter Strombone.

Les deux Québécois ont donc eu beaucoup de plaisir ensemble pendant ces huit années dans l’Ouest. Mais Luongo redevenait rapidement sérieux quand l’enjeu était important, souligne Burrows.

« Il était tellement drôle, un bon vivant. Mais lorsque venait le temps de jouer et de compétitionner, on savait que Strombone n’était plus présent. On était concentré et on avait une tâche à exécuter. »