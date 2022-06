Les Capitales perdent en fin de match

Les Capitales de Québec n’ont pas été en mesure de préserver une avance d’un point en neuvième manche, mardi à Augusta, eux qui ont finalement baissé pavillon 3 à 2 en 10e manche face aux Miners de Sussex County.

Dans un match où les coups sûrs se sont faits plutôt rares (sept au total), les visiteurs ont été en mesure de préserver une avance de 1 à 0 jusqu’en neuvième manche. En fait il ne leur manquait que deux retraits pour enlever les honneurs du premier duel de la série, mais un roulant de Juwan Harris a permis à Nilo Rijo de créer l’égalité et forcer la tenue des manches supplémentaires.

Les Capitales ont alors repris une avance d’un point, mais une fois de plus, n’ont pas été en mesure de la préserver, eux qui ont vu les favoris de la foule marquer deux fois.

Les deux lanceurs partants n’auront d’ailleurs pas grand-chose à se reprocher. Codie Paiva, pour les Capitales, a fait mordre la poussière à 12 frappeurs adverses en six manches, ne permettant que trois coups sûrs au passage. C’est toutefois Samuel Adames (3-2) qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche.

Dans le camp des Miners, Dwayne Marshall a donné un seul point sur trois coups sûrs et un but sur balles. En sept manches, il a retiré sur des prises neuf Capitales. C’est toutefois Robert Klinchock (1-0) qui a hérité du gain.

Après cette série, les Capitales seront de retour au Stade Canac pour une série entièrement québécoise contre les Aigles de Trois-Rivières.

Sur la route sans les Cubains

C’est sans les Cubains Yordan Manduley et Yoelkis Guibert que les Capitales ont repris la route pour cette série de trois matchs contre les Miners.

«Ils ne sont pas du voyage, il leur manquait un papier pour pouvoir jouer aux États-Unis», a résumé brièvement le gérant Patrick Scalabrini, mardi, à bord de l’autobus avant le match.

Manduley et Guibert viennent tout juste de se greffer à la formation des Capitales, eux qui ont joué leur premier match de la campagne dimanche, dans une victoire de 6 à 5 contre les Jackals du New Jersey.

«Dans le cas de Manduley, je ne l’ai jamais vu en aussi bonne forme, a d’ailleurs fait remarquer Scalabrini, à propos de celui qui avait déjà joué à Québec de 2015 à 2019. Il est plus svelte, il a maintenant l’air d’un vrai joueur d’arrêt-court du baseball majeur. Il est tellement beau à voir en défensive. Au bâton, il semblait juste un peu rouillé dimanche, mais ça va se replacer rapidement.»

Gagner à l’étranger

Si les succès des Capitales sont indéniables à domicile, la troupe de Scalabrini a aussi montré une très bonne fiche de 12-9 à l’étranger avant cette présente série contre les Miners.

«C’est très satisfaisant, l’objectif sur la route est de jouer pour ,500 ou un peu plus, a convenu le gérant. C’est surtout notre dossier à domicile qui me surprend un peu, mais ça s’explique par différents facteurs. Oui, notre stade est hostile, mais on a gagné cinq matchs à la maison contre les Greys d’Empire State, qui représentent le pire club de la ligue, et il y a parfois des joueurs manquants chez certaines équipes quand ils viennent jouer au Québec.»

Cette fois, ce sont les Capitales qui ont deux Cubains manquants, mais force est d’admettre que l’équipe a su très bien faire sans eux jusqu’à maintenant cette saison.

- Avec la collaboration de Benoît Rioux