Les Films Séville cesse ses activités

Onde de choc dans le milieu du cinéma québécois : Les Films Séville, un des plus importants distributeurs de films au Québec, cesse ses activités de distribution en salle.

Selon les informations obtenues par Le Journal, les employés de la société de distribution ont été remerciés mardi après-midi. Les Films Séville, une filiale du géant Entertainment One, a distribué plusieurs des films québécois les plus populaires des dernières années dont Mommy, 1991, Starbuck, Louis Cyr et Menteur.

Joint en début de soirée mardi, le président des Films Séville, Patrick Roy, a confirmé les informations obtenues par Le Journal.

« La rumeur est vraie : Entertainment One a pris la décision de cesser ses activités de distribution en salle au Canada », a-t-il indiqué.

M. Roy n’a pas voulu préciser le nombre d’employés qui avaient perdu leur boulot mardi, redirigeant ces questions aux dirigeants de Entertainment One. Il a toutefois laissé entendre qu’il aurait possiblement de bonnes nouvelles à annoncer prochainement.

« Mon contrat allait expirer cette semaine alors j’ai aussi quitté, a-t-il confié. Mais j’ai toujours la même passion [pour le cinéma en salle] et je suis toujours en discussion avec eOne. J’espère pouvoir annoncer de bonnes nouvelles très bientôt. »

Cette annonce survient à quelques jours de la sortie en salle de la comédie Lignes de fuite, un des films québécois les plus attendus de l’été. Patrick Roy assure que le long métrage « sera distribué comme il se doit ».

« On va s’occuper de la sortie de ce film avec certains des employés ou ex-employés de Séville, précise-t-il. Il n’y aura aucun impact sur sa distribution en salle. J’ai d’ailleurs parlé ce matin à Denise Robert [la productrice de Lignes de fuite] pour la rassurer au sujet de la sortie du film. Elle me fait confiance et elle sait que le travail va être fait comme d’habitude. »

Et l’avenir ?

Quant aux autres sorties prévues pour les prochains mois, M. Roy indique qu’« aucun film ne sera affecté par cette décision ».

Il n’y a pas que pour les prochaines sorties en salles que plusieurs questions restent en suspens. Qu’adviendra-t-il maintenant de l’immense catalogue de films québécois des Films Séville ?, s’interrogeaient mardi plusieurs intervenants du milieu.

Fondé à Montréal en 1999, Les Films Séville a été racheté en 2007 par Entertainment One. En 2012, Séville a fusionné avec Alliance Atlantis Vivafilm, un autre distributeur important au Québec.

« C’est la fin d’une époque, admet Patrick Roy. Mais j’espère qu’on va pouvoir éventuellement annoncer autre chose et voir comment la suite va se dérouler », a répété Patrick Roy.