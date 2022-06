Les frères Sedin inséparables d’un bout à l’autre

Daniel et Henrik Sedin semblent destinés à tout faire ensemble. Lundi, les frères jumeaux ont partagé un énième moment de leur vie, alors qu’ils ont reçu l’appel du Temple de la renommée du hockey pour faire conjointement partie de la cuvée d’induction de 2022.

• À lire aussi: Carey Price joue à la balle-molle

• À lire aussi: Daniel Alfredsson n’attendait plus l’appel du Temple

• À lire aussi: Un commanditaire se dissocie de Hockey Canada

Outre un court laps de temps de six minutes, lors duquel Daniel est venu au monde avant son frère Henrik, en 1980, les Suédois ont fait leur chemin un à côté de l’autre. L’aîné a entendu son nom être appelé par les Canucks de Vancouver au deuxième rang du repêchage de 1999, tandis que le cadet a été sélectionné avec le choix suivant, lui aussi par la formation de la Colombie-Britannique.

Ils ont passé leurs 17 campagnes dans la Ligue nationale ensemble, toutes avec les Canucks, ils ont pris leur retraite ensemble et ils ont vu leur chandail respectif être soulevé dans les hauteurs du Rogers Arena ensemble. Sur la glace, leur complicité était inégalée, eux qui ont chacun amassé un point sur le même but à 743 reprises, le deuxième plus haut total de la Ligue nationale par une même paire, derrière seulement le duo composé de Wayne Gretzky et Jari Kurri, qui a uni ses efforts sur 764 réussites.

AFP

Les Sedin attribuent d’ailleurs tout ce succès, ainsi que leur arrivée au Temple de la renommée, à ce long partenariat.

«Je ne pense pas que nous en serions là aujourd'hui si nous n'avions pas joué ensemble pendant aussi longtemps, a mentionné Henrik, en conférence de presse mardi, lui dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale. Nous nous sommes vraiment poussés à devenir meilleurs. Ça aurait pu être difficile si nous avions été repêchés par des équipes différentes.»

«Tellement reconnaissant envers l'organisation des Canucks de nous avoir repêchés et de nous avoir gardés là-bas, a ajouté Daniel. Quand tu prends ta retraite, tu penses que le hockey est derrière toi et que tu passes à autre chose dans ta vie. Puis des années plus tard, cela arrive et je peux vivre ça avec mon frère. Nous réalisons que nous sommes extrêmement chanceux, mais je pense que le fait d'avoir joué ensemble nous a permis de nous pousser à être les meilleurs joueurs que nous pouvions être. »

Henrik a finalement complété sa carrière avec 1070 points en 1330 matchs, lui qui a soulevé les trophées Hart et Art-Ross au terme de la campagne 2009-2010. Pour sa part, Daniel a amassé 1041 points en 1306 duels, lui qui a été honoré avec les trophées Art-Ross et Ted-Lindsay en 2010-2011. Ils ont même mis la main sur le trophée King-Clancy conjointement, en 2016. Seule la Coupe Stanley manque à leur palmarès.

Après toutes ces années, maintenant âgés de 41 ans, les jumeaux ne semblent pas être prêts à se séparer, eux qui ont même agi conjointement à titre de conseillers au directeur général des Canucks. Ils joindront d’ailleurs le département du développement des joueurs, toujours avec l’organisation de la Colombie-Britannique, dès la prochaine saison.