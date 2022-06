Mélange d’expérience et de jeunesse pour le Canada

Le Canada misera sur un contingent de 18 cyclistes pour les épreuves sur route et sur piste aux Jeux du Commonwealth qui se dérouleront du 28 juillet au 8 août à Birmingham en Angleterre.

Comme ce fut le cas lors des Jeux de 2018 à Gold Coast en Australie, des cyclistes prendront part à des épreuves dans les deux disciplines en raison d’un nombre d’entrées limité. Un total de sept athlètes seront en action dans les deux disciplines, notamment l’Olympienne Ariane Bonhomme qui a remporté le bronze sur piste en 2018 en Australie et Mathias Guillemette qui vivra son baptême des grands Jeux.

Parmi les autres Québécois sélectionnés, on retrouvera la médaille de bronze olympique à Tokyo en keirin Lauriane Genest qui s’était fait connaître sur la scène internationale en 2018 en terminant en quatrième place au sprint.

Kelsey Mitchell sera aussi présente en Angleterre. La médaillée d’or olympique au sprint vivra ses premiers Jeux du Commonwealth ayant opté pour le vélo sur piste il y a quelques années seulement après avoir été découverte lors d’un camp RBC en Alberta.

Chez les hommes, les médaillés de bronze de 2018 dans les épreuves d’endurance Derek Gee et Michael Foley seront de retour.

Sur route, le champion canadien Pier-André Côté et Simone Boilard, qui a remporté le titre national chez les U-23, seront de la distribution. Boilard a aussi terminé en troisième place dans la catégorie élite lors des nationaux qui ont pris fin lundi, à Edmonton.

Défi de logistique

Les cyclistes évoluant sur le World Tour ont décliné l’invitation en raison d’engagements avec leur équipe professionnelle respective.

Les épreuves sur piste auront lieu à Londres, ce qui compliquera la logistique de l’équipe canadienne, alors que les épreuves sur route se dérouleront dans la ville hôtesse.

« Notre équipe présente à la fois la progression de nos athlètes sur la scène internationale et le passage symbolique du flambeau à une nouvelle génération de cyclistes, a mentionné le directeur de la haute performance à Cyclisme Canada Kris Westwood. Il y a quatre ans, la recrue Lauriane Genest a surpris en terminant au quatrième rang au sprint et Kelsey Mitchell n’était pas présente. Médaillées olympiques, elles sont maintenant des athlètes à surveiller et nous avons une vague de nouveaux venus qui se sont bien illustrés dans les épreuves d’endurance sur la piste et la route et dont nous avons vraiment hâte de voir leurs performances. »