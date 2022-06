NOFX de retour à Envol et Macadam

Neuf ans plus tard, le légendaire punk californien NOFX sera de nouveau la tête d’affiche du festival Envol et Macadam, à Québec.

Même si le festival se réinstallera à l’îlot Fleurie, après avoir tenté l’expérience du Stade Canac, en 2021, c’est à l’Agora du port de Québec que NOFX renouera avec ses fans de la capitale, le 17 septembre, au cours d’une soirée lors de laquelle la bande de Fat Mike sera précédée sur scène des formations québécoises The Hunters et Nobro.

À l’îlot Fleurie, la soirée du 16 septembre sera consacrée au hip-hop et mettra en vedette Souldia et Taktika. Le lendemain, le rock lourd sera à l’avant-plan avec une affiche qui culminera avec les prestations de Despised Icons et Stick To Your Guns.

Des concerts auront aussi lieu au Scanner Bistro et à l’Anti Bar et Spectacles lors de la soirée d’ouverture du 15 septembre.

Les billets seront offerts à la journée. Aucun passeport n’est offert. Ils seront mis en vente jeudi, à 10h.