S’offrir un soutien-gorge de qualité et parfaitement ajusté: plus qu’un petit luxe!

Si votre soutien-gorge vous agace ou vous blesse, c’est signe qu’il est mal ajusté; une réalité que subissent 8 femmes sur 10. Il est donc grand temps d’y remédier!

Tout d’abord, pour savoir si votre soutien-gorge est bien ajusté, vous ne devriez pas le sentir lorsque vous le portez. Pour trouver la taille parfaite, une simple consultation auprès d’une corsetière chevronnée peut faire toute la différence en matière de confort, de posture et de confiance en soi.

C’est en ce sens que Lingerie Emma, boutique québécoise de lingerie haut de gamme établie depuis 18 ans, offre un service d’ajustement personnalisé, afin d’offrir aux femmes des produits qui leur conviennent réellement.

D’ailleurs, les corsetières de Lingerie Emma ont les connaissances pour accompagner et aider en toute bienveillance les femmes de toutes les silhouettes, à tout moment de leur vie, incluant les femmes enceintes, ayant eu un enfant et même celles qui ont vécu une mastectomie.

Choisir le bon soutien-gorge pour soi

Lingerie Emma

Comme la boutique située à Repentigny se targue d’habiller toutes les femmes, leur gamme de produits est très vaste. PrimaDonna est l’une des marques de lingerie fine incontournables chez Lingerie Emma.

Spécialisée pour les fortes poitrines, la marque européenne offre des soutiens-gorge dont le contour peut aller jusqu’à 50 et les bonnets jusqu’à K, en plus de proposer près de 70 variations de tailles.

Ses tailles inclusives couvrent aussi les culottes qui comportent plusieurs coupes allant de XS à 5XL.

PrimaDonna propose aussi une vaste gamme de maillots de bain allant jusqu’au bonnet I, adapté aux fortes poitrines tout comme leurs soutiens-gorge! La construction en trois parties avec armatures garantit aux femmes à poitrine généreuse un excellent soutien.

Voici 3 éléments à vérifier qui feront toute la différence pour un ajustement optimal

Évidemment, la consultation en personne est recommandée, mais pour celles qui ne pourraient se déplacer en boutique, voici trois critères incontournables à vérifier pour vous assurer d’avoir un soutien-gorge bien ajusté:

Bande

Chez PrimaDonna, la forme et la matière des produits sont conçues pour offrir soutien et durabilité. Pour avoir un soutien-gorge bien ajusté, la bande doit être parallèle à la poitrine et ne doit pas remonter au dos. Contrairement aux croyances populaires, c’est la bande qui soutient 80% du poids de la poitrine et non les bretelles. Il est donc important d’opter pour la bonne taille si vous voulez être à l'aise.

Armatures

Les armatures coussinées des produits PrimaDonna garantissent un confort aux femmes et évitent toute sensation de coupure au niveau de la peau. Pour un ajustement optimal, les armatures doivent reposer sur le sternum en tout temps et contenir la poitrine sans l’entailler ou sans marquer les aisselles.

Bretelles

Conçues pour être confortables sans faire de pression sur la peau, elles ne doivent ni glisser ni être trop serrées. Glissez deux doigts entre la bretelle et votre épaule pour faire le test. Si vous pouvez les glisser aisément avec une petite tension, les bretelles sont bien ajustées.

Pour mieux vous guider, Lingerie Emma a créé une série d’articles de blogue et de capsules vidéo informatives en collaboration avec PrimaDonna sur son site Web. Vous y trouverez, entre autres, les conseils d’Emma Dunn, propriétaire de la boutique et experte corsetière, afin de dénicher le parfait soutien-gorge.

Et comme le corps de la femme évolue (grossesse, ménopause, vieillissement), il est conseillé de refaire un ajustement chaque année, idéalement avec l’aide d’une corsetière.

Pour en apprendre davantage sur Lingerie Emma, visionnez le segment télé à Salut Bonjour!