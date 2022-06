Un bambin meurt oublié par sa mère dans une voiture

Un bébé qui allait bientôt célébrer ses 2 ans a péri oublié dans une voiture par sa mère enseignante qui a omis de le laisser à la garderie avant de se rendre en classe, jeudi dernier, a révélé lundi le maire de Bancroft, en Ontario.

Le 23 juin, la mère du petit Everett Smith, âgé de 23 mois, devait se rendre à la garderie pour y déposer son fils, avant de se rendre à la North Hastings High School.

Or, à la fin des classes, la mère a découvert son fils oublié dans sa voiture, a raconté le maire Paul Jenkins aux médias locaux. Ce dernier est un ami proche de la famille éplorée depuis une trentaine d’années.

Les secours ont été appelés, mais n’ont rien pu faire pour sauver la vie du bambin. La température a monté à près de 28 °C jeudi dernier à Bancroft, ne laissant aucune chance au bébé dans la voiture.

Everett, avec ses parents et son frère ainé, formait «une famille aimante et tissée serrée, avec un père et une mère dévoués pour leurs deux fils», a confié le maire Jenkins selon des propos relayés par le «Toronto Star».

«C’est un horrible accident», a-t-il ajouté.

Le grand-père de l’enfant, Wayne Lord, a indiqué de son côté à la chaine CTV que sa fille avait vécu un événement stressant la veille et que passer par la garderie pour y déposer son fils ne faisait pas partie de sa routine habituelle.

Pour sa part, la Police provinciale de l’Ontario s’est limitée à indiquer qu’elle enquête, en collaboration avec le Bureau du coroner, sur les circonstances ayant mené à la mort de l’enfant. Aucune accusation n’a été portée à ce jour en lien avec cette tragédie.

Cette histoire n’est pas sans rappeler deux drames similaires survenus au Québec en 2016 et en 2018, respectivement à Saint-Jérôme et à Montréal, lorsque des pères avaient oublié leur enfant dans leur voiture.

Bon an mal an, on recense un décès par année d’un bébé oublié dans une voiture au Canada, avaient calculé des chercheurs de l'Hôpital pour enfants malades affilié à l'Université de Toronto dans une étude parue en 2019.