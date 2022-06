Un gros défi qu’a hâte de relever le CF Montréal

Les membres du CF Montréal n’ont pas une tâche facile cette semaine, eux qui ont des rendez-vous avec deux des très bonnes formations de la Major League Soccer (MLS).

Les hommes de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy feront un premier arrêt à Seattle mercredi soir, pour se mesurer aux Sounders. Ils se déplaceront ensuite vers la Californie, où le Galaxy de Los Angeles les attendra de pied ferme lundi.

«C’est un super défi et j’adore ça! Les joueurs le savent. Nous faisons ce métier pour ça, pour avoir de l’adversité», a déclaré Nancy lundi, avant le dernier entraînement des siens à Montréal.

«On va y aller sachant que l’environnement n’est pas facile, trois heures de décalage, six heures de vol, a-t-il aussi dit. Aller dans l’Ouest, c’est plus difficile que de venir dans l’Est parce que nous, on doit jouer plus tard. [...] On va tout faire pour ramener des points de ces deux matchs-là.»

Un adversaire coriace

Avant de penser au Galaxy, l’Impact aura une lourde commande contre les Sounders. Les champions en titre de la Ligue des champions de la CONCACAF n’ont pas subi la défaite à leurs quatre dernières sorties.

«On va faire ce qu’on fait d’habitude. Je le dis souvent, mais que ce soit contre Forge FC ou contre Seattle, on va jouer de la même façon. Après, il y a une opposition et elle va dicter un peu le jeu, mais notre état d’esprit est le même», a exprimé Nancy.

Récemment, le CF Montréal a renoué avec la victoire en MLS en battant le Charlotte FC au Stade Saputo. Il avait baissé pavillon lors de ses deux affrontements précédents. Le club de la Belle Province occupe le troisième échelon de l’Association Est, en vertu d’un dossier de 8-2-6.

«On sait qu’ils ont une bonne équipe, mais nous sommes aussi une bonne équipe», a indiqué Victor Wanyama, à propos des Sounders.

«Nous respectons leur style et nous savons qu’ils respectent le nôtre aussi. Nous sommes conscients qu’il s’agira d’un match difficile pour les deux équipes. Il s’agira de savoir qui le désirera le plus et je pense que nous serons à la hauteur de la tâche», a ajouté le milieu de terrain.

Il s’agira par ailleurs de la première fois depuis le 31 mai 2018 que le CF Montréal affrontera les Sounders au Lumen Field. C’est également un premier duel contre cette formation depuis la campagne 2019. Historiquement, le Bleu-Blanc-Noir à du succès contre ses rivaux de l’État de Washington. Il a maintenu un dossier de 5-1-2 contre ceux-ci depuis son arrivée dans la MLS en 2012.