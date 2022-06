Vérités et mensonges sur l'avortement

Le week-end dernier, des militants antiavortement, majoritairement des hommes, ont débarqué dans Le Plateau-Mont-Royal, à Montréal, munis de pancartes montrant des fœtus ensanglantés à effrayer les adultes et enfants qui déambulaient le long des rues Saint-Denis et Mont-Royal.

Or, leur cause n’a pas de racines au Québec. En effet, 89 % des Québécois sont en faveur de l’avortement. L’opinion québécoise se classe au premier rang, au-dessus de l’Ontario. Au Canada anglais, le taux de pourcentage baisse sans surprise dans les provinces de l’ouest où se retrouvent des chrétiens fondamentalistes. Les mêmes personnes qui sont en train de faire éclater le Parti conservateur du Canada.

Regardons les chiffres publiés par l’Institut canadien d’information sur la santé, qui est responsable de compiler les statistiques sur l’avortement. Nous découvrons que le nombre d’avortements est en baisse continue depuis quinze ans. En 2007, il y a eu environ 99 000 avortements pratiqués au Canada alors qu’en 2020 on n’en compte que 74 000.

Au Québec en 2007, le nombre d’avortements était de 27 697 et en Ontario de 32 331. En 2020, le Québec a enregistré 21 815 interruptions de grossesse contre 21 428 en Ontario.

Éducation sexuelle

Cela prouve bien que la légalisation de l’avortement au Canada en 1988 n’entraîne pas inévitablement une hausse du nombre d’avortements. Car l’éducation sexuelle joue un rôle déterminant de même que l’égalité des sexes permet aux femmes de sortir progressivement du statut de victime.

Aux États-Unis, en invalidant l’arrêt Roe contre Wade, la Cour suprême s’est avérée illégitime. Avec une majorité de juges nommés uniquement parce qu’ils allaient voter en conformité avec les républicains les plus radicaux et les plus à droite, la Cour s’est discréditée aux yeux de la plupart des gouvernements occidentaux.

En fait, l’ex-président Trump, qui ne croit ni en Dieu ni à la morale, mais qui a déclaré que le jugement était la « volonté de Dieu », est l’artisan de cette décadence américaine. Lui qui a tenté un coup d’État le 6 janvier 2021 pourrait faire plonger son pays dans une guerre civile.

Contradiction

N’oublions pas que 61 % des Américains sont favorables à la légalisation de l’avortement. Or la Cour suprême en révoquant Roe contre Wade a rendu aux États le droit de légiférer comme bon leur semblait, mais elle a décidé autrement en invalidant une loi new-yorkaise encadrant le port d’arme.

C’est ainsi que de puissants lobbys vont donner des munitions supplémentaires, si l’on peut dire, à cette minorité d’Américains (environ 35 %) qui exècre la démocratie et rêve de redonner à l’Amérique une grandeur qui dans leurs esprits racistes et fascisants a connu son apogée avec les lois ségrégationnistes et la chasse aux Indiens dans le Far West.

Nous attendons la visite du pape au Canada en juillet. Il viendrait s’excuser auprès des enfants autochtones qui, arrachés à leurs parents, ont été soumis à une déculturation et ont été physiquement et sexuellement violentés dans des pensionnats canadiens dirigés par des religieux catholiques. Au Québec, où 89 % des gens sont en faveur de l’avortement, va-t-il tenter de convaincre les Québécois de l’immoralité de l’avortement ? Et va-t-il s’excuser pour tous les enfants québécois maltraités et abusés sexuellement par des clercs dans les écoles du Québec au temps de la catholicité triomphante ?