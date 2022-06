RACINE (CHOINIÈRE), Louise



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre bien-aimée Louise Racine le 21 juin 2022 à l'Hôpital de St-Jérôme à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son tendre époux Paul-André, de même que ses chers fils, ses petits-enfants, ses soeurs, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que ses nombreuses amies et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 4 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mardi 5 juillet de 9h à 10h30 à la173 BOULEVARD SAINTE-ANNESAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6www.maisonfunerairegroulx.comLes funérailles seront célébrées le mardi 5 juillet à 11h à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines.