Bélanger, Roger



À la Résidence L'Oiseau Bleu de Sorel-Tracy, le 21 juin 2022, est décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur Roger Bélanger, époux de feu Rolande Arpin.Il laisse dans le deuil sa fille Lise (Luc Fagnan), son fils Pierre (Diane Deschambault), son petits-fils Samuel Fagnan (Jessica Maillet) et son arrière-petite-fille Charlotte ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Il était le frère de feu Simone (feu Sylvère Cardin), feu Pauline (feu Pierre Duhamel) et de feu Marcelle (feu Lucien Pelletier). Il laisse également sa belle-soeur et ses beaux-frères de la famille Arpin : Jacqueline, Bernard (Muriel St-Germain) et Marcel (Claire Chapdelaine), tous décédés. Il laisse aussi dans le deuil, sa compagne des quarante dernières années, Thérèse Dufour (née Salvas), ses enfants Chantal, Marie-France et Mario, ainsi que leurs familles.Guitariste chevronné, il a fait partie de l'ensemble musical " Les Diables Noirs " pendant douze ans en compagnie de Lucien Pelletier (violon), Jean-Paul Lemoyne (violon), Léon Chalut (accordéon piano) et Yvon L'Espérance (batterie). Ensemble ils ont enregistré 4 disques, participé à des émissions radiophoniques hebdomadaires à CJSO en plus d'égayer d'innombrables noces et soirées de danse tant dans la grande région de Sorel que dans celle de Lanaudière. Il a poursuivi sa passion pour la musique avec l'ensemble de Jacques Lemoyne durant les années 1990.M. Bélanger sera exposé au salon912, CHEMIN ST-ROCH, SOREL-TRACY, J3R 3K5Tél. 450.743.3607 | salonsmandeville.com | g.mandeville@bellnet.cale vendredi 8 juillet 2022 de 18 h à 21 h et le lendemain dès 10 h. Les funérailles auront lieu en l'église St-Pierre (170, rue George, Sorel-Tracy, J3P 1E1) le samedi 9 juillet à 12h30. Suivra la crémation. L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Roch-de-Richelieu à une date ultérieure.La famille désire remercier M. Jean-Philippe Payette de la Résidence L'Oiseau Bleu pour les bons soins prodigués depuis 2 ans.