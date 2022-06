PARENT, Serge



De Lavaltrie, le 23 juin 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Serge Parent, époux de madame Carole Malo Parent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: André (Marianne Lapointe), François et Christian, ses petits-enfants: Ellie, Liam, Jérémy et Carolanne, sa mère Gisèle Hamel Parent (feu Jules Parent), ses soeurs: Jocelyne (André Malo), Diane, Sylvianne, feu Julie (Éric Martineau), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que son frère de coeur, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 1er juillet 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 2 juillet 9h à 11h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 11h en la chapelle.La famille tient à remercier le personnel de Familiprix de Lavaltrie ainsi que le Dr Mario Martineau qui ont été un grand soutien pour lui et son épouse durant la maladie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Véro et Louis ou pour une fondation contre le cancer.