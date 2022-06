HALLÉE, Jean-Claude



À Salaberry-de-Valleyfield, le 22 juin 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Claude Hallée, époux de Mme Dianne Mercier, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Éric), Marco (Sonia), Sophie (Michel) et Claude, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Jocelyne et Alice, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet de 9h à 11h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comInhumation à une date ultérieure.Des dons à la Société canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, QC, H1T 4A9, seraient appréciés.