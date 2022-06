PARADIS, Francine

(née Daigneault)



À Laval, le 26 juin 2022, est décédée Mme Francine Paradis.Elle laisse dans le deuil son époux Jacques Paradis, ses enfants Brigitte (Kevin) et Véronique (Benoit), ses petits-enfants Marc-André et Vicky, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er juillet 2022 de 13h à 16h au Mausolée Saint-Martin, bâtiment à l'arrière du complexe:suivi d'une cérémonie commémorative au même endroit à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé serait apprécié.