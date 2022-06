LABONTÉ, Pauline



De Montréal, le 21 juin 2022 est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Pauline Labonté, fille de feu Paul Labonté et feu Yvette Nault.Elle laisse dans le deuil sa filleule Sylvie (Robert), ses nièces Josée (Stéphane), Johanne et Norma JR, ses neveux André (Isabelle), Richard (Violette), Michel, Bernard JR, Richard (Nathalie) et Robert, ses petits-neveux et petites-nièces, son beau-frère Jean-Pierre ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 6 juillet 2022 de 14h à 16h au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHESuivra une cérémonie en la chapelle du salon à 16h.La famille remercie toute l'équipe du CHSLD Côte Boisé pour leurs bons soins et tout particulièrement à Myriam, pour qui elle avait beaucoup d'affection.