Andy Murray en action à la Coupe Laver

Le multiple champion de tournois majeurs Andy Murray sera l’un des porte-couleurs de l’équipe européenne lors de la prochaine Coupe Laver de tennis qui se déroulera du 23 au 25 septembre à Londres.

Le Britannique aura ainsi l’occasion d’évoluer devant son public au sein de la formation du capitaine Bjorn Borg.

Il se retrouvera en compagnie de Rafael Nadal et de Roger Federer dont la participation à cet événement diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports a été confirmée antérieurement.

Trois autres joueurs seront annoncés plus tard, tandis que dans le camp de l’Équipe Monde, le Québécois Félix Auger-Aliassime sera l’un des troupiers de John McEnroe.

«Je suis extrêmement excité de compter sur Andy, a admis Borg par voie de communiqué. Il est dévoué et féroce, tout en étant un compétiteur qui en inspire plusieurs et qui s’est élevé au sommet de son sport. Il constituera un atout formidable pour la formation locale, autant en simple qu’en double.»

«J’adore jouer dans une équipe et il y a une belle atmosphère et de l’intensité à la Coupe Laver. J’ai entendu de bonnes choses sur ça et je suis enthousiaste à l’idée de me retrouver aux côtés de Roger et de Rafa», a ajouté Murray.

Ce dernier a gagné les Internationaux des États-Unis en 2012, tout comme le tournoi de Wimbledon en 2013 et 2016, en plus de la médaille d’or olympiques aux Jeux de 2012 et de 2016.

McEnroe misera également sur l’Argentin Diego Schwartzman et l’Américain Taylor Fritz. Après cette année, la Coupe Laver se tiendra à Vancouver en 2023.