Au pays de Réal Massé, une pourvoirie hors pair

SAINT-ZÉNON | Vivre un séjour au pays de Réal Massé, c’est découvrir un homme qui a tout donné pour construire une pourvoirie hors du commun.

« Je suis arrivé ici le 1er mai 1986. À ce moment-là, la capacité d’accueil était de huit personnes et je pouvais offrir dix chaloupes pour la pêche. Aujourd’hui, je peux loger 210 personnes et la pourvoirie compte 110 chaloupes avec moteur, explique fièrement Réal Massé. Je crois avoir développé une pourvoirie pouvant accueillir plusieurs pêcheurs qui vont tous trouver leur plaisir chez nous et faire leur pêche. »

Il faut vivre un séjour là-bas pour comprendre vraiment le fonctionnement de cette pourvoirie qui n’a rien à voir avec les autres dans le milieu. Tout est organisé au quart de tour avec le chef d’orchestre Réal Massé lui-même. Durant toute la journée, les pêcheurs peuvent le rencontrer que ce soit à compter de 7 h, alors qu’il distribue les lacs de pêche dans son bureau ou encore durant la journée alors qu’il s’affaire à différentes tâches

« Je veux être là pour rencontrer mon monde, comme il se plaît à le dire en parlant des pêcheurs qui le visitent. Il faut croire que la formule est bonne puisque j’ai plusieurs pêcheurs qui reviennent chez nous chaque année. »

Photo courtoisie, Réal Massé

Derrière l’homme et son succès, d’autres personnes jouent un rôle de premier plan à commencer par sa conjointe Ginette, sa fille Nancy et son mari Gilles, de même que sa petite-fille Stéphanie. « Sans eux, je ne pourrais pas réussir de cette façon. La qualité du personnel que nous avons fait aussi la différence. »

LA PÊCHE

Il y a deux façons de profiter d’une partie de pêche chez Réal.

« Nous offrons la pêche journalière qui permet une limite de prise de dix truites mouchetées. Les pêcheurs vont sur deux lacs, soit le lac Noir et le lac Caribou. L’autre séjour, c’est la formule avec hébergement pour trois jours ou quatre jours. À ce moment-là, le pêcheur a droit à 15 poissons qui peuvent se diviser en cinq grosses prises, soit trois arcs-en-ciel et deux grosses mouchetées et 10 autres mouchetées pour terminer la limite de 15 poissons. En optant pour le séjour de quatre jours, le pêcheur a droit à la même limite, mais il sauve 50 $ par jour sur son forfait. »

Lorsque Réal parle de ses grosses prises, je puis vous assurer que vous allez vous en souvenir. Les arcs-en-ciel font osciller la balance à trois livres et plus et pour les mouchetées, on peut penser à un minimum de deux livres et demie. Pour faire de telles captures ailleurs, il faudrait vous éloigner et payer beaucoup plus cher.

Quant aux leurres, Réal saura vous conseiller. Les Lake Clear, Toronto Wobbler, Cami feront l’affaire. À la mouche, la Muddler Minnow s’avère la plus efficace.

Toutes vos prises sont éviscérées et préparées par le personnel de la pourvoirie, pour votre retour à la maison.

SERVICE UNIQUE

Pour un séjour là-bas, que vous soyez en auberge ou en chalet, vous découvrirez quelque chose d’unique. On dit souvent que les pourvoyeurs sont les aubergistes de la forêt. Eh bien, je crois que l’on s’est inspiré de la pourvoirie Au pays de Réal Massé pour créer cette expression. Vous avez droit à un traitement royal à tous les niveaux. Tout se fait dans la formule du plan américain avec les trois repas par jour inclus et croyez-moi, il n’y a rien à envier à plusieurs grands restaurants. « J’aime en donner beaucoup aux gens parce que je suis reconnaissant de la confiance qu’ils me font. J’aime mentionner que 94 % de ma clientèle, ce sont des couples et l’âge moyen des pêcheurs se situe entre 55 et 85 ans. Je vois souvent les parents avec leurs enfants et les petits-enfants. C’est un cadeau pour moi. »

Il y a aussi de ces petits luxes qui font toute la différence.

« Pour la pêche, j’ai 11 pontons sur le lac de devant pouvant accueillir quatre ou six personnes. Ce sont des salons flottants. L’autre point important qui charme les gens, c’est de pouvoir se déplacer en kart de golf. Le pêcheur change de lacs deux fois par jour. J’en ai 50. Je crois sincèrement que plusieurs de nos pêcheurs, s’ils n’avaient pas ce moyen de circuler, abandonneraient probablement la pêche. »

La pourvoirie offre aussi d’autres activités comme un parcours de golf neuf trous par trois et la chasse au faisan à l’automne. Pour rejoindre la pourvoirie et connaître les coûts et dates disponibles, vous pouvez téléphoner au 450 884-5502. Un séjour à la pourvoirie Au pays de Réal Massé, une expérience inoubliable.