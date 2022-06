SAUVÉ, Robert



À Laval, le 23 juin 2022, est décédé M. Robert Sauvé.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Bourbonnais, ses enfants Guy (Nicole), Stéphane (Michelle) et Eric (Charyl), ses petits-enfants Rachelle, Annie, Caroline, Julie, Daphne et Emilie. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Lucille, Marcelle et Lucienne, son frère Gilles, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juillet 2022 de 13h à 17h au Mausolée Saint Martin, bâtiment à l'arrière du complexe:suivi d'une cérémonie commémorative à 17h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé ou à Héma-Québec serait apprécié.