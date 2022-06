CHARETTE, Thérèse



À Montréal le 3 juin 2022, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Thérèse Charrette, épouse de feu M. Ovide Thiboutot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Renaud (Narumol) et Martine, ses petits-enfants Sébastien (Marianne), Marie-Lee (Mario), Myriam (Olivier), Kittitat-Bryan, Tanapat-Ryan, ses arrière-petits-enfants Leeanah, Leah-James, Elios, Clara, bébé en route, ses beaux-frères Raymond et Léo, ses belles-soeurs Judith et Gaby, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 3 juillet de 14h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.