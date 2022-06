BARBEAU, Jeannine



À Montréal, le dimanche 19 juin 2022, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Jeannine Barbeau, épouse de feu Loria Devost.Elle laisse dans le deuil sa soeur Rollande, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 7 juillet 2022 dès 12h. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe à 13h et de là, au Cimetière Notre-Dame des Neiges.