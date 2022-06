Bordel à l'aéroport: sa valise perdue en ville depuis 12 jours

Un Montréalais en voyage d’affaires en France peut témoigner de la crise à l’aéroport Trudeau, lui qui avec un GPS suit depuis 12 jours sa valise qui se promène partout dans la métropole québécoise.

• À lire aussi: Chaos dans les aéroports: Air Canada prévoit couper des vols en juillet et en août

• À lire aussi: Le chaos à l'aéroport Montréal-Trudeau

« Tous les jours, je vais regarder sur mon téléphone où est rendu mon bagage. Je le vois se balader aux quatre coins de Montréal, mais il revient tous les soirs à l’aéroport », s’agace le réalisateur Jérémie Battaglia.

Photo courtoisie

Le 18 juin dernier, il est parti en France pour tourner un documentaire. Une fois arrivé à Bordeaux, l’homme de 39 ans a appris qu’une de ses trois valises, contenant une partie de son matériel de tournage et une machine pour l’apnée du sommeil, n’a jamais décollé.

Il a alors rempli une déclaration de perte dans l’espoir que sa valise arrive rapidement.

Mais 12 jours plus tard, toujours rien.

Perte de 3000 $

« On a dû racheter et louer du matériel pour pouvoir tourner notre documentaire, on en a pour environ 3000 $. On a perdu une semaine de travail à cause de ça », s’exaspère-t-il.

C’est grâce à un porte-clefs GPS dans la valise qu’il peut suivre le trajet de sa valise en direct.

Tantôt sur le Plateau-Mont-Royal, puis dans le centre-ville de Montréal, ou encore dans la Petite-Bourgogne, il voit que son bagage se déplace aux quatre coins de la métropole grâce à l’application de son celullaire.

Photo courtoisie

Depuis, parler avec quelqu’un de la compagnie aérienne relève du défi, soutient-il.

« On n’est pas capable de parler à un humain. Le numéro qu’on appelle raccroche, sur Facebook, c’est un robot qui répond et par courriel on ne nous répond presque pas », assure-t-il.

Le réalisateur a aussi envoyé une de ses connaissances à l’aéroport, mais là encore, impossible de récupérer la valise.

Pas leur problème

Sa compagnie aérienne explique que c’est plutôt l’aéroport qui doit gérer la problématique.

« Après avoir fait une publication sur Facebook, la compagnie nous a écrit pour nous dire qu’elle cherchait notre bagage en priorité et qu’elle allait nous le livrer à notre bureau à Montréal », déplore-t-il.

N’ayant toujours pas reçu sa valise, Jérémie Battaglia ne compte pas lâcher l’affaire, même s’il se doute bien qu’il ne reverra sûrement jamais son bien.