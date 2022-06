Bourses Pierre-Péladeau: 200 000 $ pour la relève entrepreneuriale

Des jeunes entrepreneurs aux idées prometteuses ont reçu un coup de pouce de Québecor afin de développer et commercialiser leurs produits novateurs.

Les start-up récipiendaires d’une bourse Pierre-Péladeau se démarque dans divers domaines, que ce soit en robotique, en santé ou en tourisme.

«Nous avons collectivement la responsabilité de contribuer à la création et au développement de start-up québécoises qui ont le potentiel de façonner le Québec de demain et de créer une société plus prospère et durable», a expliqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Ainsi, Simon Michaud, qui a développé un équipement agricole en mesure de désherber automatiquement les champs de légumes sans pesticides via son entreprise Désherbex, a reçu un montant de 75 000 $ pour poursuivre ses travaux.

Simon Diallo-Blais et Rutherford Exius, pour leur part, ont reçu une bourse de 50 000 $ afin de permettre à leur entreprise OuiNut de commercialiser des aliments permettant de désensibiliser les gens aux prises avec une allergie aux arachides.

Deux bourses de 30 000 $ ont été décernées à Juno et à Acrylique Robotiques, deux entreprises misant respectivement sur un dispositif pour soulager les douleurs menstruelles et sur une technologie de production d’art robotisé.

Enfin, Hôtel UNIQ, un projet de village touristique éphémère pouvant se déplacer en fonction de l’achalandage touristique dans les régions, a reçu une bourse de 15 000 $.