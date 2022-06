Le Petitcorps



À Beloeil, au CHSLD Les Pommetiers, notre mère est partie pour le grand voyage… comme elle le disait. Elle était entourée des siens au moment du départ.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Karol, France et André, son petit-fils, Nicolas, son gendre, Gontran Brassard et sa filleule, Josée Asselin (Serge).Elle laisse également dans le deuil sa famille élargie : France Patenaude (Bertrand) et Yvon Bellemare qu'elle appelait affectueusement ses enfants adoptifs, les enfants de son gendre, Gabrielle (Philippe) et Laurence Rocher-Brassard (Terence), de même que madame Olivia et monsieur Jacob, comme elle aimait appeler les enfants de Laurence et de Terence.Elle laisse aussi dans le deuil des neveux, des nièces et tous les amis qu'elle s'est faits chez Élogia à Montréal et au Quartier à Mont-Saint-Hilaire.Notre mère était généreuse, rassembleuse, rieuse, amoureuse de la vie. C'était une battante attachante, reconnaissante et encourageante. Elle aurait voulu continuer sa route avec nous et nous aurions tant aimé qu'elle reste encore à nos côtés.Nous lui rendrons hommage au cours d'une cérémonie privée cet été.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.Tout témoignage de sympathie à son égard peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Honoré-Mercier.La famille tient à remercier chaleureusement les membres du personnel du CHSLD Les Pommetiers pour leur gentillesse, leur empressement, leur humanité de même que pour les douces attentions et bons soins prodigués à notre mère. Un merci particulier à sa coiffeuse Lucie qui l'a si gentiment accueillie.