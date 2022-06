Crise des opioïdes: 139 chefs d’accusations contre dix Albertains

Un total de 139 chefs d’accusation ont été portées contre dix Albertains dans le cadre d’une enquête active visant un «super laboratoire» de fentanyl, démantelé durant l’été 2021 par les autorités albertaines.

Sept résidents d’Edmonton et trois d’Okotoks, âgés entre 19 et 55 ans, ont été arrêtés depuis le début du mois de juin et ont été formellement accusés, a dévoilé mercredi The Alberta Law Enforcement Response Teams (ALERT).

L’investigation a débuté en février 2021 et a mené à la cessation des activités, en juillet 2021, d’un laboratoire capable de produire jusqu’à 10 kilogrammes de fentanyl par semaine.

ALERT estime avoir confisqué l’équivalent de plus de 300 millions de dollars, en valeur marchande, de drogue et d’ingrédients destinés à sa production.

De fait, 31 kilogrammes de fentanyl ont été saisis du laboratoire situé dans une région rurale de Calgary, ainsi que 7 600 kilogrammes de produits chimiques utilisés pour la conception de l'opioïde. Une vingtaine d’armes à feu et plusieurs véhicules avaient aussi été saisis.

Photo tirée du site Alberta Law Enforcement Response Teams

Le fardeau national des opioïdes

Bien que la crise des opioïdes se fait sentir partout au Canada, c’est la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario qui demeurent les provinces les plus touchées. En effet, selon des chiffres de l’Agence de la santé publique du Canada, 88 % de l’ensemble des décès accidentels apparemment liés à une intoxication aux opioïdes sont survenus dans ces trois provinces.

Chiffre inquiétant, un total de 29 052 morts «apparemment liés» à la consommation d’opioïde ont eu lieu entre janvier 2016 et décembre 2021 à travers le pays.

Un taux de 86 % des intoxications accidentelles étaient causés par la présence de fentanyl dans la substance consommée.

Rappelons que le fentanyl est un analgésique compris dans la famille des opioïdes.