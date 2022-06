LAUNIER, André



À Laval, le 20 juin 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur André Launier, époux de feu Ghislaine Garand. Natif de la Mauricie (Trois-Rivières) et fils de feu madame Graziella Paquette et feu monsieur Omer Launier.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Luc Pérusse) et Isabelle (Nicolas Verdon); sa soeur et ses frères Jacqueline (Jean-Noël Genest), René (Claire Turcotte), Denis (Carole Francoeur), Pierre (Line Perreault) et Réjean (Pierrette Pelletier); sa belle-soeur Mariette Garand (Pierre Legault) ainsi que ses nièces et neveux, ses cousines et cousins ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 juillet de 9h à 12h30 au complexeLes funérailles suivront à 13h30 en l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval. Pour plus d'informations consultez: www.memoria.ca