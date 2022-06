SAINTE-MARIE, Mgr Rémi



Mgr Sainte-Marie est né le 11 janvier 1938 au village de La Minerve dans le diocèse de Mont-Laurier. Il est entré au noviciat des Pères Blancs le 16 août 1958, fit son serment missionnaire le 23 juin 1962 et fut ordonné prêtre le 29 juin 1963.Le 23 août 1963, le père Sainte-Marie a poursuivi des études en animation pastorale à Londres, Angleterre, avant d'être nommé vicaire à la paroisse de Bembeke au Malawi le 15 décembre 1963.Suivra d'autres études à l'Université Laval de Québec en 1966, deviendra professeur au Petit Séminaire de Mtendere au Malawi en 1967, reviendra à l'Université Laval en 1970 où il obtiendra une licence en éducation religieuse.Retour au Petit Séminaire de Mtendere en 1971, puis recteur en 1973 jusqu'en 1978 lorsqu'il sera nommé au Canada pour un temps de repos. Suivront plusieurs années en tant qu'assistant régional du Malawi, puis supérieur régional jusqu'à sa nomination comme évêque auxiliaire en 1998, puis titulaire du diocèse de Dedza le 7 septembre 2000, à l'âge de 62 ans, jusqu'au 18 février 2006 lorsqu'il a été nommé évêque coadjuteur au diocèse le Lilongwe, puis évêque titulaire le 4 juillet 2007 et finalement Archevêque le 9 février 2011 jusqu'au 13 juillet 2013, alors âgé de 75 ans.Le père Sainte-Marie a vécu de belles années de retraite sur le bord du Lac Malawi jusqu'à son retour au Canada en février 2022 pour raison de santé. Il est décédé le 18 juin 2022 à l'hôpital Marie-Clarac situé à Montréal-Nord, entouré de membres de sa famille.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents, confrères et amis.Ses funérailles seront célébrées à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes le samedi 2 juillet 2022 à 14h.