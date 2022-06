CADIEUX (LACOSTE), Florence



À Varennes, au CHSLD Lajemmerais, le 11 juin 2022, à l'âge de, est décédée madame Florence Lacoste, épouse de feu monsieur Émile Cadieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Jean-Claude Bénard), Nicole (Jacques Nadeau), Pierrette (Serge Véronneau), Lise (Laurent Cyr), Suzanne (Sylvain Aubry) et Daniel, ses petits-enfants Myriam, Alexandre, Josée, Marie-Christine, Sébastien, Jonathan et Vanessa et ses arrière-petits-enfants Raphaëlle, Laurence, Théo, Marianne, Océanne, Logan et Valentina-Rose, sa soeur Rose-Alma, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 juillet de 10 h à 13 h 30 au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 14 h en la basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne et de là au cimetière de Varennes.La famille remercie le personnel du Foyer Lajemmerais de Varennes pour les bons soins prodigués à notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Foyer Lajemmerais de Varennes.