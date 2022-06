De nombreux Québécois ne comprennent pas l’impact d’une hausse de taux d’intérêt

Plus de deux Québécois sur cinq (41 %) ne comprennent pas l’impact que peut avoir une hausse des taux d’intérêt sur leur situation, selon un sondage du Groupe Banque TD.

• À lire aussi: Surmonter le choc d'inflation prendra du temps

• À lire aussi: Les dettes fiscales bientôt plus coûteuses

Le sondage, rendu public mercredi, révèle que le pourcentage québécois est beaucoup plus élevé que la moyenne canadienne, alors que le quart des répondants partout au pays ont admis qu’ils ne comprenaient pas bien les répercussions de la hausse des taux, et ce, malgré qu’ils se disent prêts à acheter une propriété.

«Dans le marché tendu actuel, il est capital de comprendre l’incidence de la hausse des taux d’intérêt pour établir et maintenir une bonne santé financière, peu importe, où vous vous situez dans votre parcours de propriétaire», a indiqué Frank Psoras, premier vice-président, Crédit garanti par des biens immobiliers à la TD.

Le coup de sonde montre également que 45 % des répondants québécois ne connaissent pas la différence entre un prêt hypothécaire à taux d’intérêt fixe et un prêt hypothécaire à taux d’intérêt variable ainsi que les coûts associés à l’achat d’une maison (27 %).

De plus, 40 % des Québécois interrogés ont tendance à être moins inquiet de l’impact que la hausse des taux d’intérêt aura sur leur capacité à se payer une maison qu’ailleurs au pays.

Malgré cette incertitude, un Canadien sur quatre (24 %) a indiqué être au moins «un peu» susceptible d’acheter une propriété dans la prochaine année.

«Ce que nous tirons des résultats du sondage, c’est que les Canadiens ne mettent pas en suspens leurs projets, et ils ne devraient pas le faire non plus, a ajouté M. Psoras. Cela dit, les conditions sont complexes et évolutives. Si vous envisagez d’acheter une propriété ou de renouveler votre prêt hypothécaire à moyen terme, vous pourriez vouloir parler à un spécialiste hypothécaire ou à un conseiller TD pour vous aider à avoir un meilleur portrait de votre capacité d’achat.»

Le sondage a été mené en ligne auprès de 2000 Canadiens, entre le 20 et le 25 mai 2022.