SAINT-GERMAIN, Françoise



À Montréal, le 24 juin 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Françoise Saint-Germain, épouse de feu André Brunet.Elle laisse dans le deuil ses filles: Johanne (François Provençal), Sylvie et Martine, ses petits-enfants adorés: Marjorie, William, Flavie et Émile, sa soeur Marguerite, son frère Jean-Guy (Juliette Capuano), ses belles-soeurs: Odile Paquette, Françoise Brunet et Noëlla Fréchette, son beau-frère Jean-Paul Burns ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 2 juillet 2022 de 11h à 13h à laUne liturgie de la Parole y sera célébrée à 12h30, et de là au cimetière de St-Roch-de-l'Achigan.Un merci spécial à Réal Chagnon et Linda Beaudin qui ont toujours été là pour nos parents.