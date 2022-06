BRASSARD, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Brassard, survenu le 17 juin 2022, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil son amie Reine Deshaies, ses neveux et nièces Yvon (Luce), Gilles (Geneviève), Lynda (Michel), Danielle (Emilio), ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 6 juillet 2022 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h et le jeudi 7 juillet 2022 de 11h à 13h30 à laLes funérailles seront célébrées le jeudi 7 juillet à 14h, en l'église de St-Hubert (5310 ch. de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7).